قيرغيزستان وطاجيكستان تتفقان على عقد جلسة لجنة اعادة ترسيم وتخطيط الحدود غدا في مكالمة هاتفية بين رئيسي قيرغيزستان وطاجيكستان

بشكيك، دوشنبه، 30 أبريل، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية بين رئيسي قيرغيزستان صادر جباروف ونظيره الطاجيكي إمام علي رحمن بشأن تصاعد حدة التوتر عند الحدود بين الدولتين.

أفادت أذرتاج عن بيان مكتب الاعلام الرئاسي القيرغيزي أن الرئيسين بحثا خلال المكالمة الهاتفية الاوضاع المتوترة عند الحدود. واتفقا على عقد جلسة اللجنة الحكومية لاعادة ترسيم وتخطيط الحدود بين البلدين في ولاية باتكين غدا 1 مايو وعلى تنظيم لقاء في دوشنبه لريسي الدولتين في النصف الثاني من مايو.

وحصاد التوتر المسلح عند الحدود القيرغيزية الطاجيكية الى مساء 30 ابريل بلغ 31 قتيلا و154 مصاب فيما قالت نائبة وزير الصحة القيرغيزية عزيزة سلطان بيكوفا لصحفيين إن 121 مصاب منهم من المدنيين و23 مصابا من موظفي اجهزة انفاذ القانون.

واضافت أن الجهات ذات الصلة أجلت من قرى أق صاي وأق تاتير وقراباغ وساماركانديك لولاية باتكين عند منطقة المواجهة المسلحة 6786 مدني الى أماكن آمنة.

وقال طاجيكستان في وقت سابق إن المواجهة اودت بحياة 8 طاجيك واصابت 110 آخر.