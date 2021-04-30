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    وزير الشباب والرياضة في ذمة الله

    ٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٥‎٨]

    باكو، 30 أبريل، أذرتاج

    اعلنت الناطقة باسم وزارة الشباب والرياضة الأذربيجانية سماية محمدوفا عن أن الوزير أزاد رحيموف ارتحل الى جوار ربه.

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