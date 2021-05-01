جدول الجولة الرابعة والعشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني لكرة القدم
AzerTAg.az
باكو، 30 أبريل، أذرتاج
اعلنت ادارة دوري كرة القدم عن جدول مباريات الجولة الرابعة والعشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.
أفادت أذرتاج أن الجولة تستغرق يومي 1-2 مايو.
1 مايو، السبت
كبز كنجة – قراباغ الرديف أغدام، الحكم الله وردييف، ملعب كنجة المركزي، كنجة
سومغايت الرديف – زاقاتالا، الحكم بايراموف، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت
2 مايو، الاحد
كشلة الرديف باكو – الجيش الرياضي، الحكم رحيموف، ملعب أي أس كا أرينا، باكو
قراداغ لوكباتان باكو – صباح الرديف باكو، الحكم قربانوف، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، باكو
توران طاووس – نفطجي الرديف باكو، الحكم رجبوف، ملعب طاووس المركزي، طاووس
ت الأندية ل ف ت خ هـ ن
1 نفطجي الرديف 23 17 4 2 55-14 55
2 زاقاتالا 23 16 1 6 49-27 49
3 توران طاووس 23 13 8 2 34-14 47
4 صباح الرديف 23 13 2 8 39-27 41
5 قراباغ الرديف 23 9 3 11 27-25 30
6 كبز كنجة 23 6 6 11 28-35 24
7 كشلة الرديف 23 7 3 13 26-48 24
8 قراداغ لوكباتان 23 5 5 13 20-36 20
9 سومغايت الرديف 23 4 5 14 22-45 17
10 الجيش الرياضي 23 4 5 14 25-54 17
ويتصدر قائمة الهدافين تيموروف لاعب زاقاتالا برصيد 14 هدفا ويتبعه جعفروف لاعب توران طاووس برصيد 13 هدفا وكريم زاده وقولييف لاعبا صباح الرديف بنفس الرصيد البالغ 10 اهداف.
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