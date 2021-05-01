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    جدول الجولة الرابعة والعشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني لكرة القدم

    ٠١.٠٥‎.٢٠٢١ [٠١:٠٧]

    باكو، 30 أبريل، أذرتاج

    اعلنت ادارة دوري كرة القدم عن جدول مباريات الجولة الرابعة والعشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن الجولة تستغرق يومي 1-2 مايو.

    1 مايو، السبت

    كبز كنجة – قراباغ الرديف أغدام، الحكم الله وردييف، ملعب كنجة المركزي، كنجة

    سومغايت الرديف – زاقاتالا، الحكم بايراموف، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت

    2 مايو، الاحد

    كشلة الرديف باكو – الجيش الرياضي، الحكم رحيموف، ملعب أي أس كا أرينا، باكو

    قراداغ لوكباتان باكو – صباح الرديف باكو، الحكم قربانوف، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، باكو

    توران طاووس – نفطجي الرديف باكو، الحكم رجبوف، ملعب طاووس المركزي، طاووس

    ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

    1 نفطجي الرديف 23 17 4 2 55-14 55

    2 زاقاتالا 23 16 1 6 49-27 49

    3 توران طاووس 23 13 8 2 34-14 47

    4 صباح الرديف 23 13 2 8 39-27 41

    5 قراباغ الرديف 23 9 3 11 27-25 30

    6 كبز كنجة 23 6 6 11 28-35 24

    7 كشلة الرديف 23 7 3 13 26-48 24

    8 قراداغ لوكباتان 23 5 5 13 20-36 20

    9 سومغايت الرديف 23 4 5 14 22-45 17

    10 الجيش الرياضي 23 4 5 14 25-54 17

    ويتصدر قائمة الهدافين تيموروف لاعب زاقاتالا برصيد 14 هدفا ويتبعه جعفروف لاعب توران طاووس برصيد 13 هدفا وكريم زاده وقولييف لاعبا صباح الرديف بنفس الرصيد البالغ 10 اهداف.

    AZERTAG.AZ :جدول الجولة الرابعة والعشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني لكرة القدم
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