باكو، 1 مايو / أيار، (أذرتاج) هنأت النائبة الأولى للرئيس مهريبان علييفا المجتمع المسيحي في البلاد بمناسبة عيد الفصح. تفيد وكالة أذرتاج أنه جاء في صفحة الإنستغرام الرسمية للنائبة الأولى للرئيس مهريبان علييفا: "أهنئ بصميم القلب كل الطائفة المسيحية في أذربيجان بأجمعها بمناسبة عيد الفصح! وأتمنى لكل منكم الصحة والسراء والحب والسعادة! أتمنى أن يملأ هذا اليوم المبارك قلوب الجميع بالنوايا الصافية والنوايا الحسنة ويجلب الخير والسلام والازدهار لكل بيت والسلام والطمأنينة لكل بلد!"

AZERTAG.AZ : النائبة الأولى للرئيس مهريبان علييفا تهنئ الطائفة المسيحية في أذربيجان

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