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    أذربيجان: تسجيل 1213 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2104 حالة شفاء ووفاة 21 شخصا

    ٠١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٨:٠٠]

    باكو، 1 مايو / أيار، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 1213 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 2104 مصاب هذا المرض وتوفي 21 شخصا مصابا بالفيروس.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان انه تم تسجيل 320 ألف و322 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 291 ألف و564 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4538 مريض ويستمر علاج 24220 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و253 ألف و878 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 12692 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 1213 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2104 حالة شفاء ووفاة 21 شخصا
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