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    تطعيم 16 ألفا و988 شخص في أذربيجان خلال اليوم

    ٠١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٨:١٢]

    باكو، 1 مايو / أيار، (أذرتاج)

    قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 16 ألفا و988 جرعة من التطعيم تم تلقيحها في البلد خلال 1 مايو اليوم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 5391 شخص منهم تلقوا التطعيم ضمن المرحلة الاولى و11597 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونا و505 ألف و206 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم 971 الف و523 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و533 الف و683 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :تطعيم 16 ألفا و988 شخص في أذربيجان خلال اليوم
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