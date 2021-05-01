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    حجم النفط والمكثفات المصدر من محطة سنغاتشال في الربع الاول

    ٠١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٩:١٥‎]

    باكو، 1 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم تصدير أكثر من 60 مليون برميل من النفط والمكثفات من محطة سنغاتشال خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري ومن جملتها نحو 52 مليون برميل عبر خط باكو – تفليس – جيهان و8 ملايين برميل عبر الخط الغربي للتصدير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" أن حجم تصدير الغاز من حقل "شاه دنيز" من محطة سنغاتشال في الربع الاول وصل إلى 56 مليون متر مكعب معياري يوميا متوسطا.

    صدرت محطة سانغاتشال أكثر من 60 مليون برميل من النفط والمكثفات وبما في ذلك 52 مليون برميل عبر "باكو - تبيليسي – جيهان" وأكثر من 8 ملايين برميل عبر خط أنابيب التصدير الغربي خلال 3 أشهر. في الربع الأول صدرت المحطة 56 مليون متر مكعب قياسي (أكثر من مليار و897 مليون قدم مكعب قياسي) من محطة "شاه دنيز" أيضا.

    AZERTAG.AZ :حجم النفط والمكثفات المصدر من محطة سنغاتشال في الربع الاول
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