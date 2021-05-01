إنتاج النفط من "أذري - جيراق – جونشلي" يبلغ 44 مليون برميل خلال 3 أشهر

باكو، 1 مايو / أيار، (أذرتاج)

بلغ إجمالي الإنتاج 44 مليون برميل (6 ملايين طن) منذ أول إنتاج للنفط من حقول "أذري - جيراق – جونشلي" في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر خلال الربع الاول من العام الجاري، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان".

يذكر أنه خلال 3 أشهر بلغ إجمالي الإنتاج من "أذري – جيراق - جونشلي" (30 ألف) و"أذري الوسطى" (112 ألف) و"أذري الغربية" (130 ألف) و"أذري الشرقية" (79 ألف) و"دارينسولو جوناشلي" (89 ألف) و"غربي جيراق" (44 ألف) 484 ألف برميل يوميًا خلال العام الماضي.

تم تشغيل 133 إنتاج للنفط و45 بئر ماء و8 آبار لحقن الغاز من حقول "أذري – جيراف - جونشلي" بحلول نهاية العام.

تم حفر 3 آبار لإنتاج النفط وبئرين لحقن المياه في البلوك.

حصة الشركاء في "أذري – جيراق - جونشلي": بي بي (30.37 بالمائة) و"AzACG" (سوكار) 25 بالمائة "MOL" 9.57 بالمائة و"Inpex" 9.31 بالمائة و"Equinor" 7.27 بالمائة و"ExxonMobil" 6.79 بالمائة و"TPAO" 5.73 بالمائة و"Itochu" 3.65 بالمائة و"ONGC Videsh Limited (OVL)" 2.31 في المائة.

وقعت حكومة أذربيجان وسوكار اتفاقية معدلة حول التطوير المشترك لشركة "أذري – جيراق - جونشلي" ومشاركة الإنتاج مع الشركاء الدوليين في 14 سبتمبر عام 2017. تم التصديق على الاتفاقية من قبل المجلس الملي لجمهورية أذربيجان في 31 أكتوبر من نفس العام.