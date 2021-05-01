باكو، 1 مايو (أذرتاج) التقى رئيس سوكار روناق عبداللايف مع رئيس الوزراء الجورجي ايراكلي قاريباشفيلي خلال زيارته تبيليسي. أفاد مراسل أذرتاج نقلا عن ديوان الحكومة الجورجية ان اللقاء شهد مناقشة مسائل التعاون في المجال الاقتصادي، لاسيما الطاقة بين البلدين. نوقشت مشاريع الاستثمار في جورجيا مع الاشادة بالتعاون الناجح بين سوكار وجورجيا. حضر اللقاء المدير التنفيذي العام لـ"سوكار اينرجي جورجيا" ماهر محمدوف ايضا.

AZERTAG.AZ : مناقشات حول التعاون في الطاقة بين اذربيجان وجورجيا

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