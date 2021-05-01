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    النائب الروسي: أي شكل من الوحشية مرفوض في القرن الـ21

    ٠١.٠٥‎.٢٠٢١ [٢١:٠٧]

    باكو، 1 مايو (أذرتاج).

    للدمار نوعان، والدمار الذي خلفته الطبيعة والدمار الذي خلفته الانسان. وشهدنا هذا في اغدام مرة اخرى.

    قال هذه الكلمات لمراسل أذرتاج النائب الاول لرئيس لجنة السياسة الاقتصادية والصناعة والتنمية الابتكارية والاعمال لدى الدوما الروسي النائب سيرغي كالاشنيكوف اثناء زيارته اغدام في 1 مايو.

    قال النائب الروسي ان أغدام كانت مشهورة في الاتحاد السوفييتي السابق. "نحن الآن واقفون على اطلال هذه المدينة، التي خلفتها يد الانسان. وهذا يثير انطباعا سيئا جدا. إن أي نوع من الوحشية مرفوض في القرن الواحد والعشرين." ، حسبما قال النائب.

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