وزير الخارجية الليتواني يزور المؤسسة الدولية للثقافة والتراث التركي

باكو، 1 مايو، أذرتاج

التقت رئيسة المؤسسة الدولية للثقافة والتراث التركي جوناي أفاندييفا بوزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس الذي زار المؤسسة.

أشارت رئيسة المؤسسة جوناي أفاندييفا إلى أن الزيارة تتم في وقت مهم - في أعقاب الانتصار التاريخي لأذربيجان.

بالإشارة إلى إعلان عام 2021 عام تاريخ وثقافة التتار الليتوانيين، أشار جوناي أفاندييفا إلى أن هذا هو مظهر من مظاهر احترام ليتوانيا للأقليات التي تعيش على أراضيها. وشددت على أن الأقليات القومية من أصل تركي الذين يعيشون في ليتوانيا - التتار والقرائيين - جزء لا يتجزأ من العالم التركي.

وأعرب وزير الخارجية غابريليوس لاندسبيرجيس عن ارتياحه الكبير لزيارة المؤسسة وأعرب عن تقديره الكبير للتعاون بين المنظمة وليتوانيا. وشدد الوزير على أهمية زيارته للمؤسسة الدولية للثقافة والتراث التركي، فقال إن ليتوانيا تولي اهتمامًا خاصًا لحماية ودراسة التراث التاريخي والثقافي للشعوب التركية الصغيرة التي تعيش في البلاد. وفي حديثه عن المزيد من المشاريع المشتركة لتعزيز الشراكة بين المنظمة وليتوانيا دعا الوزير رئيسة المؤسسة جوناي أفاندييفا لزيارة ليتوانيا.

في الاجتماع ناقش الطرفان تطوير التعاون بين المنظمة وليتوانيا فضلا عن خطط أخرى لتوسيع العلاقات على أساس مذكرة التعاون الموقعة في فبراير من هذا العام بين المؤسسة وسفارة ليتوانيا في أذربيجان وتركمانستان.