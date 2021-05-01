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    الأرمن دمروا القبور في مقابر الشهداء بأغدام لغرض النهب

    ٠١.٠٥‎.٢٠٢١ [٢١:٢٣]

    باكو، 1 مايو (اذرتاج)

    زار النواب والخبراء والصحفيون من روسيا في 1 مايو مقابر الشهداء الاول اثناء زيارتهم مدينة اغدام المحررة من الاحتلال الارميني.

    أفادت وكالة أذرتاج انه دفن فيها أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في الحرب القراباغية الاولى وقسم من السكان الذين قتلوا في مجزرة خوجالي.

    كذلك دفن فيها البطل الاذربيجاني اللاه فيردي باغيروف.

    قيل للضيوف ان الارمن نبشوا ودمروا القبور هناك لغرض النهب.

    AZERTAG.AZ :الأرمن دمروا القبور في مقابر الشهداء بأغدام لغرض النهب
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