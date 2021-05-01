العدو سعى الى تغيير تاريخ قلعة شاهبولاق لبناه علي خان، لكنه فشل

باكو، 1 مايو (أذرتاج)

تفقد النواب والخبراء والصحفيون من روسيا مسجد جمعة وقلعة شاهبولاق اثناء زيارتهم الى مدينة اغدام المحررة من وطأة الاحتلال الارميني.

قيل ان هذه القلعة الواقعة قرب قرية شاهبولاق انشئت خلال عامي 1751 -1752 من قبل مؤسس إمارة قره باغ بناه علي خان.

ان هذه القلعة المعروفة في الكتب العلمية كقصر شاهبولاق كانت قلعة داخلية لمجمع قصر كبير. كان المجمع متكونا من بيوت وسوق وحمام ومسجد. احيط المجمع بسور دفاعية وابراج مراقبة. شيد مسجد قرب عين ماء في شمال غربي مجمع قصر شاهبولاق. سمي القصر باسم عين ماء متدفق قربه.

كانت قلعة شاهبولاق مركزا اداريا لإمارة (خانية) قره باغ قبل انشاء قلعة شوشا من قبل بناه علي خان.

حاليا بقيت من مجمع القصر مبنى المسجد وقلعة واقعة على هضبة قرب المنهل. بعد احتلال اغدام عام 1993 سعى الارمن الى أرمنة قلعة شاهبولاغ وتغيير تأريخه كما فعلوه في آثارنا الآخرى. لكنهم فشلوا في هذا.