وكالة "نيروز" الأردنية: اغدام بقى بدون سقف... صور

باكو، 1 مايو (أذرتاج).

بثت وكالة انباء "نيروز" الاردنية مقالا مترجما الى العربية لسليمان اسماعيل بيلي رئيس الاتحاد العام لـ "تحالف التعاون الإعلامي للعالم التركي". تعيد وكالة اذرتاج نشر المقال:

"كانت هذه هي المرة الثانية التي كنت أزور فيها أغدام بأكملها. المرة الأولى قبل احتلال أرمينيا لأغدام، والمرة الثانية بعد تحريرها. احيطكم علما بأن أغدام احتلت من قبل أرمينيا في 23 يوليو 1993 وتم تحريرها في 20 نوفمبر 2020. بعد احتلال اغدام ارتكب العدو فيها الفظائع وحوّلها إلى خراب كامل. أردت حقًا أن أرى أغدام بعد الاحتلال، وقد حققتُ هذا الحلم بزيارة أغدام التي نظمتها وكالة تطوير الإعلام. بينما تعبر حافلتنا منطقة بردا وتتّجه نحو أغدام، أشعر بالفخر والإحباط والأسف. نشعر بهذا الفخر عن كثب ونحن نتّجه نحو مركز أغدام من خط التماس السابق ونشعر في كل خطوة مدى خوف العدو من الجيش الأذربيجاني، الجندي الأذربيجاني. ألغم العدو الألغام في المنطقة المسماة سد أوهانيان على طول الطريق من أوزونداره إلى إمارة لأغدام وأقام مواقع وأنشأ أنظمة دفاعية على كل 50-100 متر على طول الطريق على مسافة 200-300 متر من حقول الألغام. ومع ذلك، إذا كان الهجوم المضاد في اتجاه أغدام، فسيكون من المستحيل على الجيش الأذربيجاني عبور حاجز أوهانيان. ومقابل هذا الواقع، فإن إقامة نقاط دفاعية بشكل ممنهج من قبل العدو على مسافة 200-300 متر من هذا السد تؤكد مرة أخرى مدى خوف الأرمن من الجيش الأذربيجاني والجنود الاذربيجانيين. عند الحديث عن الألغام، فقد ألغَم العدو كل خطوة وكل شبر وكل شارع وجادة في أغدام تقريبًا. كان استنتاجي خلال زيارتنا التي استغرقت 6 ساعات إلى أغدام، بالإضافة إلى ملاحظاتي، أن 95 ٪ من أراضي أغدام كانت ملغومة بالكامل من قبل الأرمن. من احد الأسباب الرئيسية لزرع الألغام في مساحة كبيرة من أغدام مقارنة بالمدن والمناطق الأخرى المحررة من الاحتلال، هو كان إعطاء العدو بعض الوقت لمغادرة هذه المنطقة. وهكذا، فإن الأرمن الذين أساءوا استخدام النهج الإنساني لأذربيجان، قاموا بتلغيم أراضي المنطقة بالكامل تقريبًا عند مغادرتهم أغدام وفقًا لبيان 10 نوفمبر. والآن لا تزال أرمينيا لا تريد إعطاء خريطة المناطق الملغومة للجانب الأذربيجاني. لذلك، تستمر عملية إزالة الألغام في أغدام في ظروف بالغة الصعوبة والخطورة. أثناء الانتقال من أوزونداره إلى إمارة، نحو مركز أغدام، ستشهد مشهدًا مروعًا على طول الطريق. لا توجد آثار لأغدام رأيتها عندما كنت طفلاً. أغدام، التي كانت مغطاة بالخضرة من جميع الجهات، تم استبدالها الآن بأغدام المدمرّة، وتم تدمير كل حجرها وجدارها. تم ارتكاب فظائع وجرائم وأعمال تخريب غير مسبوقة في أغدام في القرنين الماضيين. خلال سنوات احتلال أغدام، لم يبتلع العدو مواردها الطبيعية فقط، فحسب بل دمّر طبيعتها أيضًا. نتيجة لذلك، لم يعد الهواء وجمال الربيع محسوسين في أغدام. لا يوجد طائر واحد يطير في السماء. وبسبب وحشية العدو، غادرت الطيور أغدام وطُردت من هذا المكان المدمّر. تجمّدت الحياة في أغدام، وأصبحت أغدام مدينة أرواح. لم أقل صدفة مدينة الأرواح. لأن العدو المكروه ارتكب مثل هذه الأعمال اللاإنسانية في المقابر وحفر القبور وأزال الجثث ونثر رفاته. وهناك العشرات من هذه القبور الفارغة في المقبرة التي دُفن فيها شهداء خوجالي. غرق أصحاب المقابر المحفورة في السماء لأنهم لم يتمكنوا من تركها براحة تحت الأرض الباردة. وهم الآن يشاهدون خراب أغدام من سماء أغدام. تشعر بالرعب عندما تصادف مثل هذه القبور المحفورة في كل خطوة، هل سيكون الشخص متوحشًا جدًا؟ هناك شعور من الكراهية والغضب تجاه أذربيجان والأذربيجانيين حتى أنهم لا يترددون في الانتقام من قبورنا. والأمر نفسه ليس فقط في المقبرة التي دُفن فيها شهداء خوجالي، وهناك نفس المنظر في مقابر جماعية أخرى موجودة في أغدام. أحدها يسمى حارة الشهداء الثانية في أغدام. من المستحيل العثور على شاهد قبر واحد هنا او بقاياه. دمره الأرمن بالكامل. أذّي الأرمن أذربيجان بفظائعهم وتخريبهم في أغدام. من المستحيل أن تجد المبنى السليم في اراضي المنطقة المحررة. كانت كراهية العدو المكروه قوية لدرجة أنهم دمروا جميع المنازل، مما جعل من المستحيل ليس فقط على البشر ولكن حتى الحيوانات العثور على مثل هذا المأوى. هدم الأرمن المباني السكنية المكونة من خمسة طوابق، والمنازل الخاصة، والمكاتب الحكومية، وأسطح مؤسسات تقديم الطعام العامة، والأبواب والنوافذ، وحتى الحجارة المنشورة. هذا هو الشيء الوحيد المتبقي اليوم. اغدام التي ليس لها ولا سقف واحد، تُترك بدون سقف. بشكل عام، كل شبر وكل خطوة في أغدام تحطم القلب وتجعل القلوب تتألم. يبدو أن الأمر سيستغرق سنوات عديدة للقضاء على التخريب الذي ارتكبه الأرمن في هذه المنطقة. لأن كل ما تبقى من مكان يسمى أغدام سهول لا نهاية لها ومباني مدمرة".