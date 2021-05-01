مكالمة هاتفية أخرى بين رئيسي قيرغيزستان وطاجيكستان

بشكيك، دوشنبه، 1 مايو، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية ثانية بين رئيسي قيرغيزستان صادر جباروف وطاجيكستان إمام رحمن بشأن التوتر المستمر عند حدود الدولتين. وجرت المكالمة الهاتفية الاولى يوم امس.

أفادت أذرتاج أن المكالمة الهاتفية بحثت مسائل ازالة كاملة للتوتر المستمر عند الحدود وسحب كلا الطرفين المعدات العسكرية من المنطقة الحدودية.

وقرر رئيسي الدولتين بتأسيس لجنة مشتركة لمراقبة وتفتيش سحب المعدات العسكرية من كلا الطرفين.

واعربا الرئيسان القيرغيزي والطاجيكي عن يقينهما من بذل اعضاء اللجنة الحكومية التي باشرت مهامها اليوم جهودا ترمي الى تسوية كاملة للنزاع.

وعقب المكالمة بين الرئيسين استعادت طاجيكستان 10 اسراء قيرغيز وبينهم محافظ قرية انترناسيونال المختطف قبل يومين ميرزا بيك جمعة بايف ايضا.

وتدل المعطيات الاخيرة على بلوغ عدد القتلى 34 شخصا عند الحدود ومنهم 31 جنديا وموظف للصحة بجانب اصابة 173 شخص آخر.

وقالت طاجيكستان إن المواجهة العسكرية اودت بحياة 10 اشخاص واصابت 110 آخر.

كنكرلي مراسل أذرتاج