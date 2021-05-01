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    العالم السياسي لوك كوفي: الحقائق الجديدة تزيد من أهمية أذربيجان بالنسبة للولايات المتحدة

    ٠١.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٢:٢٦]

    القاهرة، 1 مايو، أذرتاج

    يزيد بدء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في الأول من مايو والوقائع الجديدة في الموقع الجغرافي لممرات النقل التي تربط آسيا الوسطى وأوروبا الأهمية الجيوسياسية لأذربيجان التي تتمتع بموقع مميزا بالنسبة للولايات المتحدة.

    تفيد أذرتاج أن العالم السياسي الغربي المعروف ومدير مركز "داغلاس وسارا آليسون" لمؤسسة "التراث" (Heritage) لوكي كوفي عبر عن هذه الآراء في المقال التحليلي الصادر في صحيفة "الأنباء العربي"(Arabnews).

    ويشير العالم السياسي إلى أنه في ظل الوضع الحالي، فإن الدول الغربية تتمكن من الوصول إلى منطقة آسيا الوسطى عبر الطريق الوحيد الذي يمر من تركيا- جورجيا- أذربيجان ويكتب: "في هذا السياق، فإن بيان الرئيس الأمريكي بشأن" الإبادة الجماعية للأرمن" تسبب التوتر في العلاقات مع أنقرة والذي أدى إلى تفاقم الوضع. ومع ذلك، يبدو أن الوصول إلى آسيا الوسطى براً وجواً من أذربيجان هو الخيار الوحيد الممكن لواشنطن. هذا الطريق هو ممر Ganja Gap الذي يبلغ طوله 100 كيلومتر والذي سمي على اسم ثاني أكبر مدينة في أذربيجان كنجه وهي نقطة مهمة على طريق الحرير. استخدم الجيش الأمريكي الممر لإرسال إمدادات إلى أفغانستان. وبالتالي، إذا أرادت واشنطن تعزيز منطقة آسيا الوسطى فعليها تحسين العلاقات مع تركيا وإيلاء مزيد من الاهتمام لأذربيجان. وهذا يتطلب علاقات اقتصادية قوية وجهوداً دبلوماسية ".

    وشدد العالم السياسي على أنه في مواجهة خطط روسيا والصين لزيادة نفوذهما في آسيا الوسطى، وكذلك في أفغانستان فإن أفضل خيار للولايات المتحدة هو زيادة تطوير التعاون مع تركيا وأذربيجان.

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