عقد جلسات تالية للمجلس الاقتصادي
AzerTAg.az
٠١.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:١٤]
باكو، 1 مايو، أذرتاج
عقدت جلسات تالية للمجلس الاقتصادي الأذربيجاني .
أفادت أذرتاج عن بيان مجلس الوزراء أن الجلسات بحثت التحديات الاقتصادية الكلية الرئيسية لاستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإطار المالية العامة الكلية متوسطة المدى والتنبؤات والقضايا الجارية الأخرى.
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