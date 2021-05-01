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    سياسة


    عقد جلسات تالية للمجلس الاقتصادي

    ٠١.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٣:١٤]

    باكو، 1 مايو، أذرتاج

    عقدت جلسات تالية للمجلس الاقتصادي الأذربيجاني .

    أفادت أذرتاج عن بيان مجلس الوزراء أن الجلسات بحثت التحديات الاقتصادية الكلية الرئيسية لاستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإطار المالية العامة الكلية متوسطة المدى والتنبؤات والقضايا الجارية الأخرى.

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