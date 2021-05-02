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    والي أردبيل: الحديقة الصناعية المشتركة تسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين إيران وأذربيجان

    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢١ [٠١:٠٥‎]

    طهران، 2 مايو، أذرتاج

    إنشاء منطقة تجارية حرة في أردبيل يسبب بتوسيع العلاقات التجارية بين ايران وأذربيجان والمزيد من انماء وارقاء الاوضاع الاجتماعية للمحافظات المتاخمة للحدود لكلتا الدولتين.

    أفادت أذرتاج عن والي ولاية أردبيل الايرانية اكبر بهمامجو قوله إن مشروع انشاء المنطقة التجارية الحرة اتخذ من قبل ايران حكومة وبرلمانا وسوف يطلق تنفيذ المشروع بعد أن يتم التصديق عليه من قبل لجنة الاقتصاد والبنية التحتية لدى مجلس الخبراء.

    واستلفت الوالي بهمامجو الى أن انشاء الحديقة الصناعية المشتركة بين ايران وأذربيجان في ولاية اردبيل فكرة جديدة ولم يسبق له نظير مع البلاد الاخرى. واضاف أن مشروعا في ربط أردبيل بسائر الولايات الايرانية عن طريق السكك الحديدة قد وضع بجانب خطط ربط أردبيل في المستقبل بخط سكة حديد قزوين – رشت – أستارا الايرانية – أستارا الأذربيجانية ايضا.

    واضاف أن قيمة التبادل التجاري المنفذ عبر جمارك بلاسوار العام الماضي ازدادت بنسبة 70 في المائة لتصل الى 250 مليون دولار.

    كتانوف مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :والي أردبيل: الحديقة الصناعية المشتركة تسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين إيران وأذربيجان
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