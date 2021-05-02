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    زيادة حصاد المصابين عند حدود قيرغيزستان وطاجيكستان

    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢١ [٢١:٤٣]

    بشكيك، دوشنبه، 2 مايو، أذرتاج

    وصل عدد المصابين من جانب قيرغيزستان عند حدود قيرغيزستان وطاجيكستان الى 178 مصاب وعدد القتلى الى 34 قتيلا.

    أفادت أذرتاج أن عدد القتلى من جانب طاجيكستان 15 قتيلا و110 مصاب.

    وتم اجلاء 33388 مواطن من مختلف قرى محافظة ليلاك الواقعة في منطقة المواجهة الى أماكن آمنة.

    قال نائب وزير الصحة القيرغيزي في مؤتمر صحفي عقده في بيشكيك إن 65 طنا من المساعدة الانسانية ارسلت الى محافظة باتكين التي تشهد المواجهة منذ أيام.

    كنكرلي مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :زيادة حصاد المصابين عند حدود قيرغيزستان وطاجيكستان
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