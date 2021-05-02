تطعيم 11 ألفا و 717 شخص في أذربيجان خلال اليوم

باكو، 2 مايو، أذرتاج

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 11 ألفا و 717 جرعة من التطعيم تم تلقيحها في البلد خلال 2 مايو اليوم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 3685 شخص منهم تلقوا التطعيم ضمن المرحلة الاولى و 8032 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونا و 516 ألف و 923 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم 975 الف و 208 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و 541 الف و 715 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.