أذربيجان: تسجيل 1058 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و 2125 حالة شفاء ووفاة 23 شخصا

باكو، 2 مايو، أذرتاج

سجلت إصابة 1058 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 2125 مصاب هذا المرض وتوفي 23 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان انه تم تسجيل 321 ألف و 380 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 293 ألف و 689 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4561 مريض منهم ويستمر علاج 23130 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و 262 ألف و 655 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8777 فحص طبي.