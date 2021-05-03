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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد السفير التركي الجديد

    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٤٠]

    باكو، 3 مايو (اذرتاج).

    يتسلم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 3 مايو أوراق اعتماد السفير جاهت باغجي السفير المفوض وفوق العادة لجمهورية تركيا لدى أذربيجان.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد السفير التركي الجديد
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