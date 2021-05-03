الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الصربي الجديد
AzerTAg.az
٠٣.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٤٤]
باكو، 3 مايو (اذرتاج).
تسلم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 3 مايو أوراق اعتماد السفير دراغان فلاديسافيفيتس السفير المفوض وفوق العادة لجمهورية صربيا لدى أذربيجان.
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