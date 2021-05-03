في الذكرى 39 لتأسيسها.. الإيسيسكو تجدد التزامها بالعمل على صون ذخائر العالم الإسلامي التربوية والعلمية والثقافية

باكو، 3 مايو (اذرتاج)

تحل اليوم، الإثنين، الثالث من مايو 2021، الذكرى التاسعة والثلاثون لتأسيس منظمة الإيسيسكو، ففي مثل هذا اليوم انعقد المؤتمر التأسيسي للمنظمة في مدينة (فاس) المغربية 3 مايو 1982، وصادق على ميثاقها، تنفيذا للقرار الصادر من مجلس وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في فاس شهر مايو 1979، وإعمالا لقرار مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة والطائف في شهر يناير 1981، الذي دعا الدول الأعضاء إلى دعم الإيسيسكو، وحثها على الانضمام لعضويتها.

ومنذ ذلك اليوم مضت منظمة الإيسيسكو رافعة شعار تعزيز العمل الإسلامي المشترك في مجالات التربية والعلوم والثقافة، سعيا إلى تحقيق أهداف جليلة تبتغي بها رفعة مستوى الدول الأعضاء في هذه المجالات تجسيدا لما تزخر به من إمكانات حضارية متميزة ذات إسهام مشهود في مسيرة الحضارة الإنسانية.

وبرغم تحولات عديدة في المنتظم الإقليمي والدولي ألقت بظلالها على مسيرة المنظمة على شوط العطاء المتبادل، فإن الإيسيسكو بقيت في الوعي الجمعي للعالم الإسلامي بمثابة الموئل المؤتمن للتطلعات بمستقبل مشرق تزدهر فيه قدرات أبناء الأقطار الإسلامية تربية وعلوما وثقافة.

ولقد كان منعطفا فارقا على ذلكم المسار النبيل، يوم استلهمت الإيسيسكو حجم التحولات العالمية، وأدركت الحاجة الماسة لتغييرات وتعديلات جوهرية تطال رؤية المنظمة وهيكلها، فأنجزت خلال العام المنصرم من الأنشطة والبرامج والتحديثات ما مكنها من مجابهة الآثار الباهظة التي خلفتها جائحة كوفيد 19 على المستوى البشري، وبعزم وإرادة صادقين أسفرا عن نتائج غاية في النجاح، بما أكسب الإيسيسكو موقفا مرموقا مستجدا بين رصيفاتها من المنظمات، وأنالها رضى الجهات المعنية في الدول الأعضاء، وهي مكتسبات تعتز المنظمة بالمضي قدما في سبيل تعزيزها، ناثرة شكرها وتقديرها، لكل من أسهم في دعم هذه المسيرة، وبخاصة ما ظلت تحظى به من دعم ومؤازرة مشهودين من دولة المقر، المملكة المغربية.

وإنها لسانحة طيبة تجدد فيها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) التزامها بالعمل على صون زخائر العالم الإسلامي التربوية والعلمية والثقافية، والتفاني في إنمائها وتطورها. والله الموفق