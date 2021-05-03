تركيا لا تطلب نتيجة فحص PSR لزوارها من بعض البلدان ابتداء من 15 مايو

إسطنبول، 3 مايو (أذرتاج)

افاد مراسل أذرتاج نقلا عن بيان جاء في موقع "الخطوط الجوية التركية" على شبكة الانترنت ان الطلب على تقديم نتيجة فحص لكوفيد 19 لمواطني 15 بلدا يدخلون تركيا ابتداء من 15 مايو لهذا العام قد ألغي.

ورد في البيان ان القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 مايو يطبق لركاب من مواطني هون كونغ والصين وتايوان وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وتايلند وكوريا الجنوبية وإسرائيل واليابان والمملكة المتحدة ولاتفيا ولوكسمبرغ وأوكرانيا واستونيا.