مقطع فيديو لقرية أشاغي سيريك بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
AzerTAg.az
٠٣.٠٥.٢٠٢١ [١٥:١٣]
باكو، 3 مايو / أيار، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية أشاغي سيريك بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
يمكن مشاهدته في هذا الرابط:
https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16200274203961325133.mp4
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