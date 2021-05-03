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    السفير الصربي الجديد في أذربيجان يزور مقابر الشهداء

    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢١ [١٨:٤٢]

    باكو، 3 مايو / أيار، (أذرتاج)

    قام اليوم السفير دراغان فلاديسافيفيتس السفير المفوض وفوق العادة لجمهورية صربيا لدى أذربيجان بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضعوا اكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

    أفادت وكالة أذرتاج أن السفير أحي ذكرى عالمة امراض العيون المرموقة الاكاديمية ظريفة علييفا ووضع باقات من الزهور على قبرها.

    AZERTAG.AZ :السفير الصربي الجديد في أذربيجان يزور مقابر الشهداء
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