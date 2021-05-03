تطعيم 119 شخص في أذربيجان خلال اليوم

باكو، 3 مايو / أيار، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 119 جرعة من التطعيم تم تلقيحها في البلد خلال 3 مايو اليوم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 95 شخصا منهم تلقوا التطعيم ضمن المرحلة الاولى و24 شخصا ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونا و517 ألف و42 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم 975 الف و303 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و541 الف و739 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.