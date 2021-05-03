أذربيجان: تسجيل 418 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1095 حالة شفاء ووفاة 19 شخصا

باكو، 3 مايو / أيار، (أذرتاج)

سجلت إصابة 418 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1095 مصاب هذا المرض وتوفي 19 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان انه تم تسجيل 321 ألف و798 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 294 ألف و784 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4580 مريض منهم ويستمر علاج 22434 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و267 ألف و835 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 5180 فحص طبي