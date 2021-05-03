زيادة حصاد المواجهة المسلحة الواقعة في حدود قيرغيزستان وطاجيكستان

بيشكك، 3 مايو، أذرتاج

بلغ عدد القتلى 35 قتيلا والاصابة 183 مصاب جراء المواجهة المسلحة الواقعة عند حدود قيرغيزستان وطاجيكستان.

أفادت أذرتاج عن نائبة وزير الصحة القيرغيزية أليزة سلطان بيكوفا قوله في تصريح لها لصحفيين إن 44 الفا و651 شخص تم إجلاؤهم من منطقة المواجهة الى المناطق الآمنة ومنهم 27 الفا و136 طفل.

واضافت انهم تم تموينهم بالاغذية والادوية.

واوضحت أن منطقة المواجهة المسلحة اصبحت 78 بيتا غير صالحة ومنها 30 بيتا ومدرستين وروضة للاطفال ومبنى خاصة بالقوات الداخلية ومنفذ الحدود "دوستوك" (الصداقة) أضرم النار عليها.

وزادت أن جهات ذات الصلة تعمل حاليا على اعادة بناء واعمار البيوت والمنشآت غير السكنية المتضررة.

كنكرلي مراسل أذرتاج