  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    بولندا وأوكرانيا وأستونيا ولاتفيا وليتوانيا توقع على بيان مشترك

    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢١ [٢١:٥‎٠]

    وارسو، كييف، 3 مايو، أذرتاج

    وقع رؤساء بولندا وأوكرانيا وأستونيا ولاتفيا وليتوانيا في وارسو على بيان مشترك.

    أفادت أذرتاج عن ببيان مكتب الاعلام الرئاسي الاوكراني أن رؤساء الدول المشاركين في حفل الذكرى الـ230 لوضع الدستور البولندي شددوا في البيان المشترك الذي وقعوا عليه على ضرورة التأييد في البلدان بالحرية والسيادة وسلامة الاراضي والديقمراطية وسيادة القانون والمساواة والتضامن.

    وجاء في نص البيان المشترك خاصة "أننا نذكر تجربة الماضي ونعتز بانجازات تعاوننا الموجود في المنطقة وندرك الصعوبات ونأمل في المستقبل. ونبلغ ايقاننا بانجازات تراثنا المشترك وبيتنا المشترك المتجذرين في اوروبا. وتطالب الحضارة والتمدن باقامة اوروبا هي الاخرى بصفتها بيتا على قيم ومبادئ اساسية. ونثق في أن تضامن شعوبنا خاصة امام التهديدات الحديثة الموجهة ضد أمننا العام حجر اساس من الحجارة الاساسية للسلام والاستقرار والتنمية والازدهار والاستدامة بالنسبة لكل واحد منا. وسنواصل الحوار والتعاون بين الدول ونحن مسترشدون بهذه الثقة."

    حسينلي مراسل أذرتاج

     

    AZERTAG.AZ :بولندا وأوكرانيا وأستونيا ولاتفيا وليتوانيا توقع على بيان مشترك
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢١ [٢١:٤٢]
    زيادة حصاد المواجهة المسلحة الواقعة في حدود قيرغيزستان وطاجيكستان
    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢١ [١٤:٥‎٧]
    تركيا لا تطلب نتيجة فحص PSR لزوارها من بعض البلدان ابتداء من 15 مايو
    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢١ [١٤:٤٧]
    في الذكرى 39 لتأسيسها.. الإيسيسكو تجدد التزامها بالعمل على صون ذخائر العالم الإسلامي التربوية والعلمية والثقافية
    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢١ [٢١:٤٣]
    زيادة حصاد المصابين عند حدود قيرغيزستان وطاجيكستان
    بولندا وأوكرانيا وأستونيا ولاتفيا وليتوانيا توقع على بيان مشترك