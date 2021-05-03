بولندا وأوكرانيا وأستونيا ولاتفيا وليتوانيا توقع على بيان مشترك

وارسو، كييف، 3 مايو، أذرتاج

وقع رؤساء بولندا وأوكرانيا وأستونيا ولاتفيا وليتوانيا في وارسو على بيان مشترك.

أفادت أذرتاج عن ببيان مكتب الاعلام الرئاسي الاوكراني أن رؤساء الدول المشاركين في حفل الذكرى الـ230 لوضع الدستور البولندي شددوا في البيان المشترك الذي وقعوا عليه على ضرورة التأييد في البلدان بالحرية والسيادة وسلامة الاراضي والديقمراطية وسيادة القانون والمساواة والتضامن.

وجاء في نص البيان المشترك خاصة "أننا نذكر تجربة الماضي ونعتز بانجازات تعاوننا الموجود في المنطقة وندرك الصعوبات ونأمل في المستقبل. ونبلغ ايقاننا بانجازات تراثنا المشترك وبيتنا المشترك المتجذرين في اوروبا. وتطالب الحضارة والتمدن باقامة اوروبا هي الاخرى بصفتها بيتا على قيم ومبادئ اساسية. ونثق في أن تضامن شعوبنا خاصة امام التهديدات الحديثة الموجهة ضد أمننا العام حجر اساس من الحجارة الاساسية للسلام والاستقرار والتنمية والازدهار والاستدامة بالنسبة لكل واحد منا. وسنواصل الحوار والتعاون بين الدول ونحن مسترشدون بهذه الثقة."

حسينلي مراسل أذرتاج