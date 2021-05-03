أناما تنشر معلومات شهرية حول عمليات تطهير الألغام لدى الاراضي المحررة من الاحتلال

باكو، 3 مايو، أذرتاج

نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات شهرية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت أذرتاج عن بيان أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 1-30 أبريل 364 لغما مضادا للمشاة و 148 لغما مضادا للدبابات و 1098 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 285 هيكتارا من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

واضافت انها كشفت خلال الفترة ما بين 10 نوفمبر العام الماضي الى 30 ابريل 2021م عن 7086 لغم مضاد للمشاة و3574 لغم مضاد للدبابات و7943 ذخيرة غير متفجرة وحيدتها.

وطهرت الوكالة عموما 2028 هيكتار من الاراضي من الالغام والذخائر غير المتفجرة.