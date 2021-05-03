لاعبات الجمباز الايقاعي الاذربيجانيات يحصدن 3 ميداليات في بولندا

وارسو، 3 مايو، أذرتاج

نظمت في عاصمة بولندا وارسو بطولة "كأس إيرينا" الدولية للجمباز الإيقاعي وشاركت فيها لاعبات الجمباز الوطنيات سيد زاده ومحمدوفا وعلييفا وابراهيموفا ورحيموفا واقا حسينوفا.

أفادت أذرتاج عن بيان الاتحاد الأذربيجاني للجمباز أن اللاعبات عُدن الى الوطن بثلاث ميداليات ومنها فضية وبرونزيتان.

وحصدت سيد زاده المشاركة في منافسات الشوابّ البرونزية في أدائها بالشريط في النهائية.

كما حصلت ابراهيموفا التي شاركت في منافسات اللاعبات من مواليد 2009م على برونزية في المنافسات التعددية.

واحتلت أقا حسينوفا المركز الثالث في المنافسات التعددية بين اللاعبات من مواليد 2010م.

واصبحت علييفا رابعة بين اللاعبات من مواليد 2009م فيما احتلت رحيموفا المركز السابع في المنافسات التعددية التي شاركتا فيهما.

كما جاءت محمدوفا التي شاركت في منافسات الشوابّ سادسة بأدائها مع الكرة والصولجان.