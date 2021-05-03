العلاقات الأخوية الفريدة بين تركيا وأذربيجان تستند على تاريخ وثقافة مشتركة

باكو، 3 مايو / أيار، (أذرتاج)

تستند العلاقات الأخوية بين تركيا وأذربيجان، الفريدة من نوعها في العالم على تاريخ وثقافة مشتركة. العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والاجتماعية والثقافية والتعاون بين بلدينا ذات اهمية جيوستراتيجية.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها السفير التركي الجديد في أذربيجان جاهت باغجي.

وقال السفير إن الانتصار في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما والتي أنهت الاحتلال الأرمني في قاراباغ الذي دام 30 عاما تسبب في الفرح والسرور ليس فقط في أذربيجان ولكن في تركيا أيضا. "لقد وفت تركيا بواجبها الأخوي في هذه الحرب ولم تترك أذربيجان وحدها. ولقد وقفت تركيا بجانب أخيها من بداية الحرب إلى نهايتها مظهرة قوة الوحدة أمام الصديق والعدو".

واشار جاهت باغجي إلى أن أذربيجان وتركيا أحرزتا مؤخرا تقدما كبيرا في جميع مجالات التعاون وقال: "تم تدشين خطوط أنابيب الغاز العابرة للأناضول (تاناب) وعبر البحر الأدرياتيكي (تاب) التي تزيد من امن الطاقة لدينا بعد خط أنابيب النفط "باكو - تبيليسي – جيهان" وخط أنابيب الغاز "باكو - تبليسي – أرضروم". يتمتع خط سكة حديد "باكو - تبليسي – قارص" بإمكانيات كبيرة لتطوير شبكة النقل في المنطقة.

وأضاف السفير أن "تركيا وأذربيجان تضافرتا جهودهما للمساهمة في أمن واستقرار المنطقة".