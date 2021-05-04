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    تركيا تعد جهازاً للعلاج بالأكسجين وله أهمية كبيرة في معالجة كوفيد-19

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢١ [١٥‎:٣٦]

    اسطنبول، 4 مايو، أذرتاج

    أعدت شركتا "آرشيليك" (Arcelik) و"بيوسايس" (Biosys) التركيتان للأجهزة الطبية جهازاً للعلاج بالأكسجين عالي التدفق سيكون ذا أهمية كبيرة في معلجة مرضى "كوفيد-19" (COVID-19).

    أفادت أذرتاج أن جهاز BIO2Flow الذي يمكن تشغيله ونقله بشكل مستقل في وحدات العناية المركزة من المتوقع أن يوفر دعمًا كبيرًا للعاملين الصحيين في معالجة مرض فيروس كورونا.

    من الجدير أن شركات "آرشيليك" و"بايكار" و"آسيلسان" في البلاد تضافرت جهودها لإنتاج أجهزة طبية مختلفة مثل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة التنفس الصناعي فيما يتعلق بالوباء وذلك تحت قيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية إلى جانب وزارة الصحة. من المتوقع عرض الجهاز الذي يتم إنتاجه حالياً بكميات محدودة في الأسواق العالمية في المستقبل.

    AZERTAG.AZ :تركيا تعد جهازاً للعلاج بالأكسجين وله أهمية كبيرة في معالجة كوفيد-19
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