صندوق النفط يزيد حجم استثماراته في البلدان النامية

باكو، 4 مايو (أذرتاج)

زاد صندوق النفط الاذربيجاني حجم استثماراته في البلدان النامية والمتطورة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن صندوق النفط ان تقريره الصادر للربع الاول لعام 2021 يشير الى ان 59.47 في المائة من استثماراته وظف في البلدان المتطورة و21.7 في المائة من استثماراته وظف في البلدان النامية.

اما في العام الماضي فكان 59.26 في المائة من محفظة الاستثمارات خصص للبلدان المتطورة بينما 20.73 منها خصص للبلدان النامية.