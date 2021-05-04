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    ثقافة


    مركز الترجمة الحكومي يوقع مذكرة تعاون مع دار الطبع "إيفيريوني" الجورجية

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢١ [١٦:١٣]

    باكو، 4 مايو (أذرتاج)

    وقعت آفاق مسعود رئيس مجلس إدارة مركز الترجمة الحكومي وزاور ناتسكيبيا مدير دار الطبع "إيفيريوني" الجورجية على مذكرة تعاون.

    أفادت وكالة أذرتاج ان المذكرة تنص على التعاون المستدام والبناء في توسيع العلاقات الادبية الثقافية بين البلدين والتبادل في ترجمة الادبين الاذربيجاني والجورجي ونشرها وتنظيم عروض تقديم الكتب والموائد المستدامة والمؤتمرات عبر الاتصال المرئي وتوصيل المنشورات الى جمهور كبير من القراء وتوزيع الكتب في المكتبات المركزية والجامعات.

     

    AZERTAG.AZ :مركز الترجمة الحكومي يوقع مذكرة تعاون مع دار الطبع "إيفيريوني" الجورجية
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