  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انخفاض سعر برميل النفط

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢١ [١٨:٥‎٧]

    باكو، 4 مايو / أيار، (أذرتاج)

    انخفض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 67.44 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضه 0.12 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 64.38 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه قدر 0.11 دولارا.

    AZERTAG.AZ : انخفاض سعر برميل النفط
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢١ [٢١:٤٣]
    استخراج 5.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من "شاه دنيز"
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢١ [٢١:١١]
    زيادة النقل عبر خط أنابيب "تاب" بنسبة 42 بالمائة
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٠:١٤]
    صندوق النفط يحصل على 1.4 مليار دولار من "أذري – جيراق – جونشلي"
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢١ [١٩:٥‎٣]
    صندوق النفط يحصل على 42.3 مليون دولار من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من "شاه دنيز" في العام الجاري
    انخفاض سعر برميل النفط