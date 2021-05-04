طلبة اجانب متعلمون في أذربيجان يزورون حديقة الغنائم العسكرية

باكو، 4 مايو، أذرتاج

زار موظفو قسم التعاون الدولي بوزارة التعليم برفقة طلبة اجانب يتعلمون في أذربيجان حديقة الغنائم العسكرية.

أفادت أذرتاج أن الزائرين تعرفوا عن كثب على المعدات الحربية والاسلحة والذخائر المغتنمة من العدو خلال الحرب الوطنية المستمرة 44 يوما.

وقال تورال احمدوف مدير قسم التعاون الدولي بوزارة التعليم أن الزيارة يشارك فيها اكثر من 70 طالبا وطالبة يتعملون في 28 مؤسسة تعليمية عالية وهم يحملون جنسيات 49 بلدا واضاف أن هدف الزيارة أن يرى الطلبة الاجانب انجازات جيش أذربيجان المنتصر بأعينهم وعلما بانهم مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي فإن الامر يساهم في تبليغ استعادة سلامة اراضي البلد عبر العالم.

وزاد أن الوزارة تخطط تنظيم زيارة لهم للاراضي المحررة ايضا.