افتتاح معرض اللوحات الفنية للفنانين الاذربيجانيين في القاهرة

باكو، 6 مايو (أذرتاج)

أقامت سفارة جمهورية أذربيجان لدى القاهرة بالتعاون مع دار الاوبرا المصرية اليوم، معرضا للوحات الفنية عن الطبيعة في أذربيجان للفنانين الأذربيجانيين بدار الاوبرا المصرية، ويستمر المعرض إلى 8 مايو 2021 بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية.

حضر حفل الافتتاح السفير الاذربيجاني في مصر تورال رضايف وأرباب الفن المصريون وممثلو البعثات الدبلوماسية الكازاخستانية والاوزبكستانية والبيلاروسية والاذربيجانيون المقيمون في القاهرة والاعلاميون.