افتتاح معرض اللوحات الفنية للفنانين الاذربيجانيين في القاهرة
AzerTAg.az
٠٦.٠٥.٢٠٢١ [١٥:١٢]
باكو، 6 مايو (أذرتاج)
أقامت سفارة جمهورية أذربيجان لدى القاهرة بالتعاون مع دار الاوبرا المصرية اليوم، معرضا للوحات الفنية عن الطبيعة في أذربيجان للفنانين الأذربيجانيين بدار الاوبرا المصرية، ويستمر المعرض إلى 8 مايو 2021 بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية.
حضر حفل الافتتاح السفير الاذربيجاني في مصر تورال رضايف وأرباب الفن المصريون وممثلو البعثات الدبلوماسية الكازاخستانية والاوزبكستانية والبيلاروسية والاذربيجانيون المقيمون في القاهرة والاعلاميون.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [٢٠:١٦]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [١٦:١٣]
٠١.٠٥.٢٠٢١ [٢١:١٨]
٠١.٠٥.٢٠٢١ [٠٠:١٤]
٠٦.٠٥.٢٠٢١ [١٨:٢٥]
٠٥.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٢٣]
٠٥.٠٥.٢٠٢١ [٢٢:٥٧]
٠٥.٠٥.٢٠٢١ [٢٢:١٣]
٠٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٥٨]
٠٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٥٤]
٠٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٥١]
٠٥.٠٥.٢٠٢١ [٢٠:٥٦]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [٢٢:٤٤]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [١٥:٤٩]
٠١.٠٥.٢٠٢١ [٠٠:١٧]
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٠١:٥٨]
٠٦.٠٥.٢٠٢١ [١٥:١٢]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [٢٠:١٦]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [١٦:١٣]
٠١.٠٥.٢٠٢١ [٢١:١٨]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٦.٠٥.٢٠٢١ [١٨:٣١]
٠٦.٠٥.٢٠٢١ [١٨:٢٠]
٠٥.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٣٦]
٠٥.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٤٦]
٠٥.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٢٣]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [٢٢:٢١]
٠٣.٠٥.٢٠٢١ [٢١:١٣]
٠٥.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٥٨]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [٢٢:٢٢]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [١٩:٣٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك