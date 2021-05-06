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    ثقافة


    افتتاح معرض اللوحات الفنية للفنانين الاذربيجانيين في القاهرة

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢١ [١٥‎:١٢]

    باكو، 6 مايو (أذرتاج)

    أقامت سفارة جمهورية أذربيجان لدى القاهرة بالتعاون مع دار الاوبرا المصرية اليوم، معرضا للوحات الفنية عن الطبيعة في أذربيجان للفنانين الأذربيجانيين بدار الاوبرا المصرية، ويستمر المعرض إلى 8 مايو 2021 بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية.

    حضر حفل الافتتاح السفير الاذربيجاني في مصر تورال رضايف وأرباب الفن المصريون وممثلو البعثات الدبلوماسية الكازاخستانية والاوزبكستانية والبيلاروسية والاذربيجانيون المقيمون في القاهرة والاعلاميون.

     

    AZERTAG.AZ :افتتاح معرض اللوحات الفنية للفنانين الاذربيجانيين في القاهرة
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