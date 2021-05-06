وزارة الطاقة توقع اتفاقية مع شركة يابانية

باكو، 6 مايو، أذرتاج

تم التوقيع على اتفاقية بين وزارة الطاقة وشركة "تيبسكو" (Tepsco) اليابانية بهدف إنجاز المهام التي حددها الرئيس إلهام علييف في الاجتماع الخاص بالنتائج الاجتماعية والاقتصادية لعام 2020 لإنشاء منطقة "الطاقة الخضراء" في الأراضي المحررة.

وأبلغت الوزارة أذرتاج أن الاتفاقية تنص على إعداد الخطة العامة المفهوم المناسب بخصوص إنشاء منطقة "الطاقة الخضراء" بغية توفير إمدادات الطاقة للمنطقة على أساس الاستخدام الفعال لإمكانيات الطاقة المتجددة في المناطق المحررة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الحيوية وتقنيات كفاءة الطاقة وأسلوب الإدارة المعاصرة للطاقة. ستدرس الخبرة الدولية في هذا المجال في إطار المشروع وستتم تغطية الطلب على الطاقة وسيناريوهات إمدادات الطاقة دمج الطاقة المتجددة إلى الشبكة وكفاءة الطاقة والنقل والتخطيط الحضري وإدارة النفايات والشبكات الذكية والتمويل الأخضر والمزيد من القضايا المماثلة اعتماداً على التنمية الاقتصادية والاستيطان في المناطق المحررة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "تيبسكو" اليابانية تأسست في عام 1960 وتنفذ مشاريع في أكثر من 90 دولة ولديها خبرة دولية في مجال الطاقة الخضراء. وقدمت الشركة "حلولاً خضراء" في إطار مشاريع "المدينة الذكية" في اليابان وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا والبرازيل وتايلاند.

كما شاركت الشركة في تنفيذ عدد من المشاريع في أذربيجان. من بينها الخدمات الاستشارية في مشروع بناء محطتي توليد الكهرباء "شمال -1" و"شمال -2" والتحليل الميداني لقطاع الطاقة في جمهورية أذربيجان وغيرها.

من الجدير بالذكر أنه في 3 مايو 2021، وقع الرئيس إلهام علييف مرسوماً حول إجراءات إنشاء منطقة "الطاقة الخضراء" في الأراضي المحررة في جمهورية أذربيجان.