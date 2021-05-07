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    وضع برنامج الدولة لمجمع ادارة المياه في قراباغ

    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢١ [٢١:٥‎٩]

    باكو، 7 مايو، أذرتاج

    وضعت مؤسسة الري وادارة المياه الأذربيجانية برنامج الدولة باعادة اعمار واصلاح مجمع الري وادارة المياه في الاراضي المحررة من الاحتلال وكذلك تنميتها.

    أفادت أذرتاج عن ذاكر قولييف نائب رئيس المؤسسة قوله إن البرنامج يستهدف لاعادة ترميم واصلاح واعار منشآت الري وادارة المياه واعادة بناء نظامها للعمل في المرحلة الاولى وتنظيم كفاءة ادارة تلك المنشآت بعد اعادة بنائها وتأهيلها وتنميتها على المستوى الحديثة في المرحلة التالية من اجل تكوين ظروف لاستخدام الاراضي الزراعية المروية الباقية تحت وطأة الاحتلال الأرميني طوال السنوات حول قراباغ الجبلي. وقد قدمت المؤسسة هذا العام مقترحاتها الرامية الى مواصلة اعمال بناء واعادة تأهيل منشآت الري وادارة المياه على المؤسسات ذات الصلة.

     

     

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