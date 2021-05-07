حفل افتتاح مسابقات كأس العالم للجمباز الإيقاعي في باكو

باكو، 7 مايو، أذرتاج

جرى 7 مايو اليوم في باكو حفل افتتاح مسابقات كأس العالم للجمباز الايقاعي.

أفادت أذرتاج أن الحفل انطلق باستعراض الاندية.

ثم قام الحاضرون بوقفة حداد لدقيقة صمت اجلالا لذكرى وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني الراحل أزاد رحيموف وعرض مقطع فيديو تحدث عن لقاءاته بلاعبات الجمباز الاذربيجانيات.

ثم ألقى اسماعيل اسماعيلوف نائب وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني كلمة في حفل الافتتاح وتحدث عن سياسة الدولة الناجحة الرامية الى تنمية الرياضة في البلد.

ثم عزف النشيد الوطني الأذربيجاني ونودي بافتتاح مسابقات كأس العالم.

ومسابقات كأس العالم المستغرقة الى 9 مايو من تصنيف التاهيلات لألعاب طوكيو 2020م الاولمبية الصيفية.

وتتأهل 8 لاعبات حصلن على اكثر نقاط للنهائي بجانب فرق المجموعات خلال مسابقات التأهيل المنظمة خلال اليومين الاول والثاني من المسابقة وفي اليوم الثالث الاخير يتضح فائزات مرحلة النهائي.

وتنص قائمة البلاد المشاركة على مشاركة 167 لاعبة ومنها 61 لاعبة فرادى و106 لاعبة ضمن 18 فريقا وتمثلن 35 بلدا.

وستلقد لاعبة حصلت اكثر نقاط في المسابقات وفريق حصد اكثر نقطة فيها بكأس "جائزة الاتحاد الأذربيجاني للجمباز" AGF Trophy.