انخفاض إنتاج 5.2 في المئاة من البترول و12 في المائة من الغاز الطبيعي بأذربيجان

باكو، 7 مايو / أيار، (أذرتاج)

صرحت الإدارة العامة للإحصاء لوكالة أذرتاج أن القيمة العامة للإنتاج في صناعة التعدين خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري بلغت 8.8 مليار مانات وهو اقل بنسبة 1.2 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء أن إنتاج النفط الخام في صناعة التعدين بلغ 77.6 مليون طن. وجاء في البيان أن استخراج النفط تراجع في البلد هذا العام بنسبة 5.2 في المائة والغاز 12 في المائة.