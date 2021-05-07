  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انخفاض إنتاج 5.2 في المئاة من البترول و12 في المائة من الغاز الطبيعي بأذربيجان

    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٢:٢١]

    باكو، 7 مايو / أيار، (أذرتاج)

    صرحت الإدارة العامة للإحصاء لوكالة أذرتاج أن القيمة العامة للإنتاج في صناعة التعدين خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري بلغت 8.8 مليار مانات وهو اقل بنسبة 1.2 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء أن إنتاج النفط الخام في صناعة التعدين بلغ 77.6 مليون طن. وجاء في البيان أن استخراج النفط تراجع في البلد هذا العام بنسبة 5.2 في المائة والغاز 12 في المائة.

    AZERTAG.AZ :انخفاض إنتاج 5.2 في المئاة من البترول و12 في المائة من الغاز الطبيعي بأذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢١ [١٣:٣٤]
    إنتاج 550.5 ألف طن من وقود الديزل خلال العام الجاري
    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢١ [١٣:٠٦]
    انخفاض إنتاج البنزين في العاصمة
    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٤٧]
    برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 68.39 دولار
    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٣٩]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    انخفاض إنتاج 5.2 في المئاة من البترول و12 في المائة من الغاز الطبيعي بأذربيجان