عقد جلسة تالية لبحث "الاولويات الوطنية في التنمية الاجتماعية الاقتصادية ضمن أذربيجان 2030م"

باكو، 7 مايو، أذرتاج

عقدت اللجنة المؤسسة بغية اعداد "استراتيجية التنمية الاجتماعية الاقتصادية للفترة ما بين 2021-2025م" المنوطة من مرسوم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الصادر في 2 فبرا عام 2021م في "الاولويات الوطنية للتنمية الاجتماعية الاقتصادية ضمن أذربيجان 2030م" جلسة تالية لها عبر الاتصال المرئي تحت اشراف رئيس الوزراء علي اسدوف وحضور رؤساء فرق العمل الفرعية 7 مايو اليوم.

أفادت أذرتاج عن بيان مجلس الوزراء أن الجلسة بحثت حالة تنفيذ التوجيهات المعطاة لاعداد "استراتيجية التنمية الاجتماعية الاقتصادية للفترة ما بين 2021-2025م" والاعمال المنفذة من قبل فرق العمل الفرعية والاغراض الفرعية والاهداف المعروضة والمهام المنوطة وسائر المسائل ذات الصلة.