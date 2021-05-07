عقد جلسة تالية لبحث "الاولويات الوطنية في التنمية الاجتماعية الاقتصادية ضمن أذربيجان 2030م"
AzerTAg.az
٠٧.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٤١]
باكو، 7 مايو، أذرتاج
عقدت اللجنة المؤسسة بغية اعداد "استراتيجية التنمية الاجتماعية الاقتصادية للفترة ما بين 2021-2025م" المنوطة من مرسوم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الصادر في 2 فبرا عام 2021م في "الاولويات الوطنية للتنمية الاجتماعية الاقتصادية ضمن أذربيجان 2030م" جلسة تالية لها عبر الاتصال المرئي تحت اشراف رئيس الوزراء علي اسدوف وحضور رؤساء فرق العمل الفرعية 7 مايو اليوم.
أفادت أذرتاج عن بيان مجلس الوزراء أن الجلسة بحثت حالة تنفيذ التوجيهات المعطاة لاعداد "استراتيجية التنمية الاجتماعية الاقتصادية للفترة ما بين 2021-2025م" والاعمال المنفذة من قبل فرق العمل الفرعية والاغراض الفرعية والاهداف المعروضة والمهام المنوطة وسائر المسائل ذات الصلة.
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