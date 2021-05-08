زيارة أعضاء المجلس الاجتماعي لدى اللجنة الحكومية للعمل مع المؤسسات الدينية أبرشية باكو وعموم أذربيجان للكنيسة الأرثوذكسية الروسية

باكو، 8 مايو، أذرتاج

قام أعضاء المجلس العام التابع للجنة الدولة للعمل مع المنظمات الدينية في 6 مايو بزيارة الكاتدرائية الأرثوذكسية الروسية "القديس جان ميرونوسيتس" في باكو وتعرّفوا على أنشطة أبرشية باكو وأذربيجان للكنيسة الروسية الأرثوذكسية.

ابلغت اللجنة الحكومية وكالة أذرتاج أنه حضر الاجتماع أمين السر لأبرشية الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في باكو وأذربيجان الأب الأول ميفودي أفندييف والسكرتير الصحفي كونستانتين بومينوف ورئيس المجلس الاجتماعي لدى اللجنة الحكومية للعمل مع المؤسسات الدينية سيفينج عليزاده ونائب رئيس المجلس الاجتماعي جنكيز بيراموف والعضوان رؤوف زيني وواصف صادقلي إلى جانب رئيسة القسم للجنة ياغوت علييفا.

تحدث أمين السر لأبرشية الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في باكو وأذربيجان الأب الأول ميفودي أفندييف خلال الاجتماع عن أنشطة المنظمة الدينية والتسامح القائم والبيئة المتعددة الثقافات في بلدنا والظروف التي أوجدتها دولتنا أذربيجان للطوائف الدينية. وقال إن الكنيسة بنيت في عام 1909 بدعم مالي وتبرعات من المليونير الأذربيجاني الشهير الحاج زين العابدين تقييف. كانت الكنيسة خلال الحقبة السوفيتية عام 1920 من أوائل دور العبادة التي أُغلقت. حضر الزعيم العظيم حيدر علييف مراسم اعادة افتتاح الكنيسة التي تم تجديدها خلال سنوات الاستقلال. ساهم المحسن الأذربيجاني أيدين قربانوف مساهمة كبيرة في ترميم الكنيسة. تم تسجيل الهيئة الدينية لأبرشية باكو وأذربيجان للكنيسة الأرثوذكسية الروسية لأول مرة لدى اللجنة الحكومية للعمل مع المؤسسات الدينية لجمهورية أذربيجان في عام 2002 ومرة أخرى في عام 2009. أكد السيد ميفودي أفندييف على أن الأرثوذكس الروس الذين يعيشون في اذربيجان يحظون دائماً باهتمام ورعاية الدولة الأذربيجانية، كما أبلغ المشاركين في الاجتماع عن أنشطة المركز الثقافي الديني الأرثوذكسي الذي تم إنشاؤه بناءً على تعليمات من الرئيس إلهام علييف.

وشدد أعضاء المجلس الاجتماعي على أهمية بيئة الاستقرار والسلام والتسامح السائدة في أذربيجان تزامناً مع زيادة كراهية الأجانب وكراهية الإسلام في جميع أنحاء العالم وشددوا على ضرورة بذل الجهود للحفاظ على هذا الاستقرار. وأشاروا إلى أن الغرض الرئيسي من مثل هذه اللقاءات هو التعرف على أنشطة الطوائف الدينية المسجلة من قبل الدولة وبيئة التعاون بين المنظمات الدينية.