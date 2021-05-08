أذربيجان: تسجيل 649 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 16 شخصا
AzerTAg.az
٠٨.٠٥.٢٠٢١ [١٨:١٨]
باكو، 8 مايو / أيار، (أذرتاج)
سجلت إصابة 649 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1720 مصاب هذا المرض وتوفي 16 شخصا مصابا بالفيروس.
قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان انه تم تسجيل 326 ألف و56 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 304 ألف و580 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4666 مريض منهم ويستمر علاج 16810 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و321 ألف و511 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 10244 فحص طبي.
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