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    الرئيس إلهام علييف يصدر مرسوما بشأن إنشاء مدرسة عامة جديدة في مدينة شوشا

    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢١ [١٩:٠٣]

    باكو، 8 مايو (أذرتاج)

    أصدر الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 8 مايو مرسوما بشأن إنشاء مدرسة عامة جديدة في مدينة شوشا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان المرسوم الرئاسي ينص على تخصيص 3 ملايين مانات مبدئيا من الصندوق الاحتياطي للرئيس لدى ميزانية الدولة لعام 2021 بغرض تصميم وإنشاء المدرسة العامة الجديدة رقم 1 بسعة استيعابية تبلغ 960 تلميذ في مدينة شوشا.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يصدر مرسوما بشأن إنشاء مدرسة عامة جديدة في مدينة شوشا
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