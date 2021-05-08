الرئيس إلهام علييف يصدر مرسوما بشأن إنشاء مدرسة عامة جديدة في مدينة شوشا
AzerTAg.az
٠٨.٠٥.٢٠٢١ [١٩:٠٣]
باكو، 8 مايو (أذرتاج)
أصدر الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 8 مايو مرسوما بشأن إنشاء مدرسة عامة جديدة في مدينة شوشا.
أفادت وكالة أذرتاج ان المرسوم الرئاسي ينص على تخصيص 3 ملايين مانات مبدئيا من الصندوق الاحتياطي للرئيس لدى ميزانية الدولة لعام 2021 بغرض تصميم وإنشاء المدرسة العامة الجديدة رقم 1 بسعة استيعابية تبلغ 960 تلميذ في مدينة شوشا.
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