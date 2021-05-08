مرسوم رئاسي بشأن إنشاء نظام تسخين 31 مبنى في شوشا في الموسم القادم

باكو، 8 مايو (أذرتاج)

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 8 مايو مرسوما بشأن تصميم وإنشاء وتركيب نظام تدفئة المباني في مدينة شوشا.

أفادت وكالة أذرتاج انه بناء على المرسوم الرئاسي، تم تخصيص مليون مانات مبدئيا من الصندوق الاحتياطي للرئيس لدى ميزانية الدولة لعام 2021 للقيام باعمال تصميم وانشاء وتركيب انظمة التدفئة والتسخين في 31 مبنى في مدينة شوشا في الموسم القادم.