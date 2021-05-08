تحسين تموين بلدة هادروت بالمياه

خوجاوند، 8 مايو (أذرتاج)

كانت بلدة هادروت تستفيد من عيون الماء اساسا لتلبية احتياجاتها للماء. لكن بعد تحريرها من وطأة الاحتلال تم تزويد البلدة بمياه الآبار الارتوازية في الأسابيع الاولى بعد التحرير. ثم سافر ممثلو ادارة الري والمياه الى بلدة هادروت وفحصوا منابع المياه وطهروها. ثم تم تزويد البلدة بالمياه النقية. قال ممثل الادارة انه توجد في البلدة 5 خزانات ماء.